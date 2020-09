Champions

– Con la Serie A ormai alle porte, anche la Champions League scalda i motori. Il primo ottobre a Nyon si svolgerà il sorteggio per la fase a gironi della massima competizione continentale. La Juventus ripartirà dalla prima fascia, mentre rischiano di finire in un gruppo di ferro le altre tre italiane qualificate (Inter, Atalanta e Lazio), che saranno inserite in terza o quarta a seconda di quali saranno le sei squadre a passare la fase preliminare.Il coefficiente dei vari club è dato dalla somma dei punti conquistati nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della rispettiva federazione nello stesso periodo (prevale il più alto). In prima fascia troviamo i vincitori died Europa League (Bayern Monaco e Siviglia) e chi ha conquistato il campionato nelle sei nazioni con il ranking più alto (Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit, Porto). Le fasce dalla seconda alla quarta sono determinate dal coefficiente dei club. Nessuna squadra può affrontarne un’altra della stessa federazione. Il sorteggio determinerà anche i gironi della Uefa Youth League.

Prima fascia: Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit, Porto.

Seconda fascia: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax.

Terza o quarta fascia: Lipsia (coefficiente 49), Inter (44), Lazio (41), Atalanta (35.5), Lokomotiv Mosca (33), Marsiglia (31), Brugge (28.5), Borussia Moenchengladbach (26), Istanbul Basaksehir (21.5), Rennes (14).