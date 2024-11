Champions, Real Madrid-Milan 1-3: impresa rossonera

Il Milan ha vinto 3-1 contro il Real Madrid nella quinta giornata di Champions League, svolta il 5 novembre. I rossoneri sono sempre stati in vantaggio, prima con un gol di Thiaw, seguito dal pareggio di Vinicius su rigore, e poi da un altro gol di Morata. Infine, Reijnders ha segnato il terzo gol che ha chiuso la partita. Con questa vittoria, il Milan sale a 6 punti, raggiungendo il Real Madrid, che ha subito una dura sconfitta dopo la pesante perdita nel Clasico contro il Barcellona.

Nella sfida, il tecnico Carlo Ancelotti ha effettuato un solo cambio rispetto alla precedente partita, sostituendo Camavinga con Modric per fornire maggiore controllo a centrocampo. In attacco, ha schierato Vinicius e Mbappé. Dall’altra parte, il Milan ha puntato su Morata come punta centrale, con Leao e Pulisic sugli esterni e Reijnders al centro del campo. Gli inizi del Real sono stati promettenti, con Mbappè che ha sfiorato il gol, ma il Milan ha reagito bene.

Al 12′, dopo un angolo, Thiaw ha segnato con un colpo di testa, portando il Milan in vantaggio. Il Real ha cercato subito di rispondere, e al 23′ Vinicius ha pareggiato su rigore. Tuttavia, il Milan non si è lasciato intimidire e al 39′ ha raddoppiato con Morata dopo un tiro di Leao che è stato respinto dal portiere avversario.

Nella ripresa, Ancelotti ha modificato la sua formazione, ma il Milan ha continuato ad essere pericoloso. Al 52′, Leao ha sfiorato il terzo gol con un colpo di testa. Il Real, pur cercando di reagire, è stato impreciso nelle conclusioni. Il terzo gol per il Milan è arrivato al 73′, quando Reijnders, su assist di Leao, ha segnato con un potente tiro. Il Real ha cercato di pareggiare, ma le loro occasioni non sono andate a buon fine.

Verso la fine della partita, un gol di Rudiger è stato annullato per fuorigioco, mentre Maignan ha compiuto diversi interventi decisivi. Il Milan ha così portato a casa una vittoria convincente, mantenendo alta la tensione in Champions League.