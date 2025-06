Champions: Psg trionfa, Luis Enrique dedica la vittoria a Xana

Il Paris Saint-Germain (PSG) ha trionfato nella finale di Champions League, battendo l’Inter con un clamoroso 5-0, il margine più ampio mai registrato in questa competizione. L’allenatore Luis Enrique, protagonista di questa vittoria, ha dedicato il successo alla figlia Xana, scomparsa nel 2019 a causa di un tumore all’età di 9 anni. “Mia figlia è con me dal momento in cui è andata via”, ha dichiarato Luis Enrique, esprimendo la sua emozione e il suo legame spirituale con la figlia.

Le parole del tecnico hanno toccato il cuore della conduttrice di Sky, Federica Masolin, che, in attesa della sua prima bambina, ha visibilmente pianto in diretta. L’ex calciatore dell’Inter, Esteban Cambiasso, presente in studio, ha cercato di sollevare l’atmosfera, proponendo di parlare per dare respiro alla commossa conduttrice.

Tuttavia, non tutti i festeggiamenti sono stati positivi. I festeggiamenti per la vittoria del PSG a Parigi sono degenerati in disordini, portando a quasi 600 arresti. Il bilancio include anche due morti e diversi feriti: a Dax, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato, mentre a Parigi una donna è deceduta in seguito a un incidente stradale. La vittoria del PSG è stata, quindi, segnata da una notte di gioie sportive ma anche da gravi episodi di violenza.

