Champions, Napoli-Milan: le formazioni ufficiali – Diretta

Napoli e Milan in campo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. All’andata, a Milano, vittoria dei rossoneri per 1-0 con gol di Bennacer. Il Napoli cerca la rimonta e ritrova Osimhen titolare al centro dell’attacco. Il tecnico azzurro Spalletti deve rinunciare agli squalificati Kim e Anguissa: spazio a Juan Jesus e Ndombelé. Pioli conferma Krunic a centrocampo, davanti c’è Giroud.