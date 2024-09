Champions, Milan-Liverpool 1-3. Ibra: “Qui comando io”

Il Milan ha subito una sconfitta in casa, perdendo 3-1 contro il Liverpool nell’esordio della Champions League 2024-2025. Nonostante un buon avvio, i rossoneri si sono ritrovati in svantaggio e non sono riusciti a rimediare durante la ripresa. Il mister Fonseca ha apportato tre cambi rispetto alla gara contro il Venezia, ripristinando Calabria e Tomori e schierando Morata al posto di Abraham. Il Liverpool, guidato da Arne Slot, ha mantenuto il suo 4-2-3-1 e ha scelto Tsimikas in difesa, con Gakpo in attacco.

La partita inizia bene per il Milan: al 3’, Pulišić segna un ottimo gol grazie a un bel passaggio con Morata. Tuttavia, l’infortunio muscolare di Maignan al quadricipite ha cambiato le sorti. Da quel momento, il Liverpool ha alzato l’intensità e ha quasi immediatamente pareggiato al 23’ con un colpo di testa di Konatè su calcio di punizione. La pressione dei Reds continua: Maignan salva su un tiro di Jota, ma al 41’ van Dijk segna il secondo gol per il Liverpool.

Nella ripresa, la situazione non migliora per il Milan, che fatica a reagire. Il portiere della squadra ha continuato a respingere alcuni tiri minacciosi, ma, al 67’, Gakpo, dopo un contropiede veloce, serve Szoboszlai che segna il terzo gol. Fonseca cerca di riorganizzare la squadra, ma gli sforzi del Milan risultano vani.

Nonostante tentativi di reagire, tra cui un tiro di Leao che colpisce il palo all’87’, il Milan non riesce a trovare il secondo gol. La squadra alla fine si adatta a un 4-4-2, ma la sconfitta è inevitabile.

Inoltre, le parole di Zlatan Ibrahimovic, tornato dopo un’assenza, aggiungono un ulteriore aspetto al clima di tensione e leadership: “Sono il boss, comando io”, ha affermato, sottolineando il suo ruolo influente nella società, mentre promette che il lavoro e l’impegno continueranno. La sconfitta in questo debutto di Champions rappresenta una battuta d’arresto per il Milan, che dovrà rimanere concentrato per le sfide future.