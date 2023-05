Champions, Milan-Inter: il pronostico di Cassano

“Tra Manchester City e Real Madrid dico City, anche perché ho detto che il City vince la Coppa e sono coerente”. Così l’ex attaccante, tra le altre di Sampdoria, Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, sulla sfida tra spagnoli e inglesi in semifinale di Champions League. “Nell’altra semifinale tra Milan e Inter io credo e spero che passi l’Inter. Ha più giocatori, più qualità e in questo momento è in forma. Secondo me finisce 1-1 all’andata e 2-0 al ritorno”, aggiunge Cassano alla ‘Bobo Tv’.