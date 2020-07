Una pessima notizia per il Psg. Kylian Mbappé non ci sarà per il match dei quarti di finale di Champions contro l’Atalanta, in programma il 12 agosto a Lisbona. Il verdetto, dopo l’infortunio subito nella finale di Coppa di Francia contro il Saint-Etienne, è inappellabile e chiude ogni possibilità per il fuoriclasse francese di recuperare in tempo: “Il lavoro di imaging eseguito oggi conferma una distorsione alla caviglia con lesione del legamento esterno. A seguito di questo trauma, il tempo di recupero è stimato in circa 3 settimane”, recita il comunicato diffuso dal Psg.

Il tecnico Tuchel non avrà neanche Angel Di Maria, squalificato. Senza Cavani, che non ha esteso il suo contratto oltre il 30 giugno, alla formazione francese restano soltanto – si fa per dire – Neymar e Icardi. Una buona notizia per Gasperini, l’ennesima incredibile tegola per i francesi, che in Champions non sono mai riusciti a superare i quarti di finale.