Il rischio di contagio

– Manchester City-Real Madrid senza pace. Dopo aver sciolto i dubbi sulla possibilità di giocare all’Etihad Stadium proprio nei giorni scorsi, ora la positività al coronavirus del madridista Mariano Diaz preoccupa nuovamente la sfida del 7 agosto valida per gli ottavi di finale di Champions.

Secondo il Daily Mail, il club inglese è seriamente preoccupato per l’aumento della curva dei contagi in Spagna dopo la positività del giocatore del Real. Ma anche per la vicenda Fuenlabrada, la squadra che lunedì 20 doveva giocarsi la qualificazione ai play-off per la promozione nell’ultima giornata di Serie B e che si è presentata a La Coruña con sette giocatori positivi. Mariano è stato immediatamente isolato e quasi sicuramente salterà la sfida dell’Etihad Stadium, ma questo non ha restituito la serenità ai Citizens.