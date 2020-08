MANCHESTER – “Incubo Champions”, “Fallimento”, “Disastro”, “Spettacolo horror”. La stampa inglese va giù pesantemente contro Guardiola dopo la cocente eliminazione in Champions. Tante le critiche contro il tecnico catalano che ha fallito nuovamente l’obiettivo principale della società. “Quante volte, Pep, quante volte?” gli chiede il Daily Mail che non si capacita della sconfitta con il Lione “L’idea che Guardiola complichi eccessivamente le partite a eliminazione diretta è diventata una verità talmente lapalissiana che sembra impossibile che un manager con una tale lucidità di pensiero possa ancora seguire questo schema. Ha trovato ancora il modo di inserire le proprie ansie e il suo intellettualismo maniacale nei dettagli nella squadra”, scrive il quotidiano che mette sul banco degli imputati anche Raheem Sterling per il gol del 2-2 fallito. “Ma come ha fatto?”.





City, 778 milioni spesi in 4 anni ma ora si sogna Messi

In tanti sottolineano quanto Guardiola abbia fatto spendere al City per collezionare fallimenti: 778 milioni spesi in 4 anni. Non a caso, proprio per questo motivo, il Sun parla di un Guardiola “attaccato dai tifosi per le sue pessime scelte di formazione”. Eppure, malgrado i tanti soldi spesi, pare che la società sia disposta ulteriormente a rilanciare pur di conquistare il trofeo più ambito. Stando ad alcune indiscrezioni nei programmi della società ci sarebbe l’assalto a Messi, deluso dalla batosta incassata dal suo Barcellona contro il Bayern nei quarti di finale di Champions League. Il club catalano sta preparando, d’altronde una rivoluzione che riguarderà in primis i quadri dirigenziali poi il settore tecnico infine, inevitabilmente, anche i giocatori.

Ha il contratto in scadenza nel 2021

Tra i possibili epurati potrebbe esserci anche Messi che, dopo una vita in blaugrana, in queste ore sta riflettendo. Alcune fonti vicine al giocatore, dicono che “molte certezze nella sua testa stanno traballando”. Non a caso pare che la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 si sia bloccata. E se il Barcellona non riuscisse a far firmare alla Pulce il prolungamento è evidente che, a malincuore, gli converrebbe cedere il giocatore già quest’estate.





City pronto a mettere sul piatto un’offerta faraonica

Il City, secondo il Daily Mirror, sta alla finestra e punta a essere in pole position, anche rispetto all’Inter, nel caso in cui il giocatore voglia cambiare aria dopo 16 anni. La dirigenza dei Citizens sarebbe disposta a tutto in termini economici pur di riunire la coppia Messi-Guardiola. Sempre che Pep stesso resti al timone della squadra dopo l’ennesima brutta figura europea…







