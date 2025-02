Champions League, sorteggio facile per le italiane. Possibile en plein e record agli ottavi

Il sorteggio per i playoff della nuova Champions League presenta un’opportunità interessante per il calcio italiano. L’Inter ha già ottenuto il pass per gli ottavi di finale, grazie al quarto posto nella fase di campionato, evitando così il turno aggiuntivo dei playoff. Milan, Juventus e Atalanta, invece, dovranno affrontare gli spareggi contro Feyenoord, PSV e Bruges. Se queste tre squadre riusciranno a superare il turno, si potrebbe verificare una situazione storica: la qualificazione di quattro squadre italiane agli ottavi di finale, un evento mai accaduto in precedenza.

Nell’urna di Nyon, le squadre della Serie A hanno ricevuto un sorteggio favorevole, evitando di affrontarsi direttamente, come nel caso di un derby tra rossoneri e bianconeri. Le prospettive per il passaggio del turno sembrano promettenti, poiché le avversarie non sono considerate impossibili da superare.

In precedenza, nella stagione 2002-03, l’Italia non era riuscita a portare quattro squadre agli ottavi di finale della Champions League, sebbene avesse avuto quattro rappresentanti tra le prime 16. Tuttavia, in quell’edizione il formato della competizione era differente, prevedendo una doppia fase a gironi. In quel contesto, Milan, Juventus e Inter avanzarono entrambe le fasi, raggiungendo i quarti di finale, mentre la Roma fu eliminata nella seconda fase. Il Milan trionfò poi in quella Champions League, vincendo contro l’Inter in semifinale e battendo la Juventus in finale. Ora, l’Italia ha l’opportunità di rivivere un tale successo con la possibilità di avere quattro squadre agli ottavi.