Champions League, Real Sociedad-Inter 1-0 – Diretta

Pronti, via e i padroni di casa vanno in vantaggio. L’avvio della Real è arrembante. Barrenetxea spaventa i nerazzurri al 4′ con una botta secca che colpisce in pieno il palo. L’Inter è stordita e regala il gol. Bastoni si impappina e consegna il pallone a Brais Mendez, che di piatto buca Sommer: 1-0. La rete lascia il segno sulla formazione nerazzurra, che fatica a riorganizzarsi e ad entrare in partita contro avversari che provano ad imporre un ritmo forsennato. L’Inter si assesta e, almeno, gestisce il possesso del pallone. Spazi, però, non ce ne sono e il primo tempo scivola via senza sussulti. Improvvisamente, nel finale di frazione, la Real riprende fuoco. Il ritmo aumenta e l’Inter fatica a rimanere compatta e ordinata. Al 41′ i baschi sprecano l’opportunità per il raddoppio: Le Normand riesce nell’impresa di sbagliare, Inter graziata.