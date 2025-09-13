Champions League: PSG e Juventus in cerca di vittorie

La UEFA Champions League 2025/26 inizia questa settimana con 18 partite tra martedì e giovedì. Tra le 36 squadre partecipanti, il PSG, campione in carica, sfida l’Atalanta mercoledì, dopo aver trionfato nella finale contro l’Inter.
Il PSG cerca una vittoria casalinga dopo un avvio positivo in Ligue 1, mentre l’Atalanta ha iniziato la stagione con prestazioni altalenanti. Gli appassionati possono scommettere fin da subito, con opzioni come il risultato esatto e il numero di gol.
Martedì, l’Athletic Bilbao accoglie l’Arsenal. I baschi, reduci da buoni risultati, affrontano i londinesi, che hanno iniziato bene la Premier League. Si prevede un match entusiasmante, con entrambi i team a segno come pronostico consigliato.
Un altro incontro atteso è Juventus-Borussia Dortmund, dove i bianconeri cercano di ricostruire la loro storia in Champions dopo annate deludenti. I gialloneri, tornati in Champions League, mostrano un potenziale offensivo, rendendo avvincente la sfida.
Il Tottenham gioca contro il Villarreal; gli Spurs sono partiti forte, mentre il Villarreal si presenta come una sorpresa dopo il quarto posto in Liga. Il consiglio è scommettere sulla vittoria del Tottenham.
Mercoledì si svolgerà Ajax-Inter. Entrambe le squadre cercano di trovare equilibrio dopo un avvio di stagione altalenante. Si prevede un pareggio, considerando le recenti performance di entrambe.
Il PSG affronta mercoledì l’Atalanta, mentre il Newcastle sogna contro il Barcellona giovedì, sperando in un exploit casalingo. Infine, Man City accoglie il Napoli, con entrambe le squadre pronte a dar vita a una gara ricca di gol.