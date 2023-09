Champions League, oggi Lazio-Atletico Madrid: orario tv e streaming, come vederla

La Lazio di Maurizio Sarri debutta in Champions League oggi, 19 settembre 2023, affrontanto l’Atletico Madrid di Diego Simeone all’Olimpico di Roma. Calcio d’inizio alle 21, con diretta tv e streaming. I biancocelesti cercano una fiammata dopo il negativo avvio di campionato, con 3 sconfitte in 4 giornate.

“Mi aspetto che la squadra prosegua nei miglioramenti togliendo i difetti di inizio stagione. Quelli più evidenti ora sono nell’approccio alla partita, dove facciamo fatica. E poi i momenti decisivi nelle zone decisive di campo. Troppo morbidi in area nostra e in quella avversaria. Stiamo subendo gol in situazioni facilmente evitabili. A livello di gioco negli altri 70 metri di campo stiamo facendo anche dei passi in avanti”, dice Sarri in vista del match. “Penso che bisogna andare gara per gara, pensare ai singoli eventi -sottolinea il tecnico toscano-. Ora il calendario ci propone questo, abbiamo dei problemi da risolvere, abbiamo la consapevolezza di aver fatto meglio contro Napoli e Juve rispetto alle prime due. Contro le squadre forti ci sono opportunità e rischi”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Matusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata. All. Simeone.

LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Per gli abbonati a Sky, diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252). In streaming, match su Mediaset Infinity, SportMediaset.it, Sky Go e NOW.