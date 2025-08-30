Champions League: Napoli in trasferta a Manchester City

La UEFA ha annunciato le date e gli orari delle partite della fase a gironi della Champions League. Per Kevin De Bruyne ci sarà un ritorno all’Etihad, dove il Napoli affronterà il Manchester City nella prima giornata. La Juventus inizierà il torneo a Torino contro il Borussia Dortmund, mentre l’Inter giocherà in trasferta contro l’Ajax ad Amsterdam. L’Atalanta sfiderà i campioni in carica.

Il Napoli, guidato da Antonio Conte, comincerà il proprio percorso in Champions League affrontando in trasferta il Manchester City di Guardiola. Questo match segna il ritorno di De Bruyne, che ha passato molti anni presso questo stadio. Al Maradona, i campioni d’Italia riceveranno lo Sporting Lisbona, l’Eintracht Frankfurt, il Qarabaq e concluderanno il girone contro il Chelsea, attuale campione del mondo.

Calendario del Napoli:

– 18 Settembre: Manchester City (T)

– 1 Ottobre: Sporting Clube de Portugal (C)

– 21 Ottobre: PSV Eindhoven (T)

– 4 Novembre: Eintracht Frankfurt (C)

– 25 Novembre: Qarabağ FK (C)

– 10 Dicembre: SL Benfica (T)

– 20 Gennaio: F.C. Copenhagen (T)

– 28 Gennaio: Chelsea FC (C)