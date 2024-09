Champions League, Milano non ospiterà la finale 2027: ‘colpa’ dello stadio

Il 24 settembre 2024, la UEFA ha annunciato che Milano non ospiterà la finale della Champions League del 2027, riaprendo così la procedura di selezione per una nuova sede. La decisione è stata presa poiché il Comune di Milano non può garantire che lo stadio di San Siro e le aree circostanti non saranno interessati da lavori di ristrutturazione in quel periodo. Palazzo Marino ha comunicato alla FIGC che, vista la situazione riguardante il nuovo stadio delle squadre di Milan e Inter, non c’è certezza che il Meazza sarà disponibile nel 2027.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha confermato che la decisione era attesa, specialmente in vista della significativa ristrutturazione prevista per San Siro dopo le Olimpiadi del 2026. Tuttavia, ha anche sottolineato che Milano rimane una città di riferimento per eventi come Euro 2032.

A seguito di questa notizia, la FIGC sta considerando di candidare lo stadio Olimpico di Roma per la finale della Champions League, ora che la UEFA ha riaperto il bando per le candidature. Ci sarà tempo fino a maggio-giugno 2025 per presentare una nuova proposta italiana, ma potrebbero emergere altre città in concorso.

La mancata assegnazione della finale a Milano rappresenta una significativa perdita economica, stimata in 34 milioni di euro di indotto, secondo Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Tale cifra, legata all’importo che verrebbe generato da turisti provenienti dall’estero, pernottamenti, acquisti e trasporti, è significativa rispetto all’indotto generato da eventi come la Fashion Week.

Barbieri ha anche ricordato l’importanza di mantenere un polo attrattivo come lo stadio a Milano, non solo per il calcio, ma anche per concerti ed eventi che contribuiscono alla reputazione e all’economia della città. Ha criticato l’incertezza riguardante il futuro dello stadio, sottolineando l’urgenza di prendere una decisione rapida. Secondo lui, anche se ciò significasse perdere la finale del 2027, sarebbe preferibile per garantire che lo stadio rimanga a Milano e poter puntare su una futura finale nel 2028-29.