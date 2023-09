Champions League, Milan-Newcastle 0-0 – Diretta

Milan e Newcastle in campo oggi, 19 settembre, per la prima giornata del Gruppo E di Champions League 2023-2024.

Rossoneri chiamati a riscattarsi dopo il pesante k.o. per 5-1 incassato contro l’Inter nel derby. Gli inglesi si presentano a San Siro con Sandro Tonali, ex di turno che in estate si è trasferito ai magpies.