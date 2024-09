Champions League, Manchester City-Inter 0-0

Il 18 settembre 2024, l’Inter ha ottenuto un importante pareggio 0-0 contro il Manchester City all’Etihad Stadium, dimostrando grande maturità e solidità difensiva. Durante il match, la squadra nerazzurra ha contrastato con efficacia gli attacchi dei campioni d’Inghilterra, creando anche diverse occasioni per segnare.

Il primo tentativo di segnare è stato del City, con Grealish che ha servito Haaland, ma il difensore Bastoni è riuscito ad anticiparlo. L’Inter ha risposto immediatamente con un tiro di Taremi parato da Ederson. A metà del primo tempo, l’Inter ha avuto altre opportunità, ma le conclusioni di Thuram sono risultate deboli. Dall’altra parte, Haaland ha provato a colpire di testa, ma Sommer ha bloccato il tiro. Una serie di futuri tentativi da entrambe le squadre ha caratterizzato il primo tempo, con occasioni per il City e l’Inter.

Nella ripresa, il City è entrato in campo con due cambi. Foden ha subito cercato di colpire, ma il suo tiro è andato alto. Taremi ha prodotto una bella assistenza per Darmian, ma quest’ultimo ha mancato l’opportunità di segnare. L’allenatore dell’Inter, Inzaghi, ha poi effettuato alcune sostituzioni per cercare di dare una spinta all’attacco.

Il City ha continuato a cercare il gol, ma Sommer ha parato alcuni tiri pericolosi, tra cui una conclusione in area di Foden e un tentativo di Gundogan. L’Inter ha risposto con alcune veloci ripartenze. Lautaro ha avuto un’opportunità, ma Ederson è intervenuto con prontezza. Negli ultimi minuti, il City ha spinto per ottenere il vantaggio, ma la difesa dell’Inter ha mantenuto la calma e ha resistito agli assalti.

Alla fine, il pareggio è risultato essere un risultato meritato per l’Inter, che ha dimostrato di poter competere a livello elevato contro una squadra di altissimo calibro come il Manchester City. Questo punto guadagnato rappresenta un segnale positivo per il cammino della squadra in competizioni nazionali e internazionali.