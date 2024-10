Champions League, Lipsia-Juventus 2-3: rimonta bianconera

Il 2 ottobre, la Juventus ha trionfato contro il Lipsia con un punteggio di 3-2 nella seconda giornata della Champions League, tenutasi alla Red Bull Arena di Lipsia. I bianconeri sono partiti in svantaggio due volte, subendo i gol di Sesko al 30′ e al 65′. Tuttavia, Vlahovic ha riuscito a pareggiare entrambe le volte al 50′ e al 69′, prima che Conceicao segnasse il gol decisivo all’83’. La Juventus ha giocato in dieci uomini dal 59′ per l’espulsione del portiere Di Gregorio. Con questa vittoria, la Juventus si trova a punteggio pieno con 6 punti in classifica, mentre il Lipsia rimane senza punti. Nella prossima partita, la Juventus affronterà lo Stoccarda in casa, mentre il Lipsia ospiterà il Liverpool.

Il match è stato ricco di emozioni. I padroni di casa hanno mostrato subito iniziativa, ma un infortunio a Bremer ha costretto la Juventus a sostituirlo con Gatti. Vlahovic ha avuto la sua occasione poco prima del gol del Lipsia, ma non è riuscito a segnare. La squadra tedesca ha sbloccato la partita con un’azione rapida e un gol di Sesko. Prima dell’intervallo, la Juventus ha provato a reagire, senza successo tuttavia.

Nel secondo tempo, la Juventus è ripartita con determinazione e, grazie a Vlahovic, ha trovato il pareggio. Tuttavia, un errore del portiere ha portato all’espulsione di Di Gregorio, e il Lipsia ha ottenuto un rigore realizzato sempre da Sesko. Nonostante la svantaggio, Vlahovic ha di nuovo segnato, portando la situazione sul 2-2. Nonostante un’ottima prestazione di Openda, che ha colpito il palo, la Juventus è riuscita a ritrovare la motivazione e ha chiuso la partita con il grandissimo gol di Conceicao.

Sebbene il Lipsia abbia provato a reagire, è stata la Juventus a prevalere. La partita ha dimostrato la resilienza della squadra bianconera, capace di rimanere concentrata anche in situazione di svantaggio e di emergenza, confermando il loro ottimo inizio di stagione in Champions League.