Champions League: le sfide delle italiane nel sorteggio

Da StraNotizie
Si è svolto il sorteggio per la prima fase a girone unico della Champions League 2025-2026 a Montecarlo. Durante l’evento, le 36 squadre qualificate hanno scoperto i nomi delle avversarie che affronteranno. Per l’Italia parteciperanno Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, le prime quattro classificate della Serie A.

Il Napoli giocherà in casa contro Chelsea, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e Qarabag. In trasferta, affronterà Manchester City, Benfica, PSV Eindhoven e Copenaghen. L’Inter sfiderà in casa Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty, mentre in trasferta si confronterà con Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union St. Gilloise.

L’Atalanta giocherà in casa contro Chelsea, Bruges, Slavia Praga e Athletic Bilbao. All’estero, avrà come avversari PSG, Eintracht Francoforte, Marsiglia e Union St. Gilloise. Infine, la Juventus incrocerà in casa Borussia Dortmund, Benfica, Sporting Lisbona e Pafos, mentre giocherà in trasferta contro Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt e Monaco.

