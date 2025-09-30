24.5 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Sport

Champions League: le sfide delle italiane in Europa

Da StraNotizie
Champions League: le sfide delle italiane in Europa

La Champions League torna a essere protagonista con una serie di match cruciali per le squadre italiane. Questi incontri rappresentano importanti opportunità per valutare le ambizioni e la forma fisica dei club di Serie A.

L’Inter affronta lo Slavia Praha a San Siro. I precedenti vedono un pareggio e una vittoria nerazzurra negli incontri del girone 2019/20. L’Inter ha un’imbattibilità di 16 partite casalinghe in Champions League e cerca di confermare il fattore campo. I bookmakers quotano la vittoria degli italiani a 1.33, mentre la vittoria dello Slavia Praha è data a 8.25 e il pareggio a 5.40. Le scommesse sul numero di gol sono previste con un Goal a 1.85 e un No Goal a 1.85.

La Juventus sarà in trasferta contro il Villarreal, il quale ha già eliminato i bianconeri in un precedente europeo. I bianconeri cercano continuità dopo aver vinto solo tre delle ultime dodici gare di Champions. I bookies offrono il Villarreal vincente a 2.26, con la Juventus a 3.15 e il pareggio a 3.35. L’Over 2,5 è quotato a 1.94, mentre l’Under 2,5 a 1.77.

L’Atalanta attende il Club Brugge per cercare il riscatto dopo recenti insuccessi. Gli orobici hanno subito tre sconfitte consecutive in UEFA, mentre il Club Brugge ha un percorso netto. L’Atalanta è data a 1.86 per la vittoria, con il Club Brugge a 3.75 e il pareggio a 3.90.

Infine, il Napoli affronta in casa lo Sporting CP, con precedenti nella Coppa UEFA. I partenopei hanno un buon record contro le squadre portoghesi, mentre lo Sporting non ha mai vinto in Italia. I bookmakers quotano l’1 del Napoli a 1.82, il pareggio a 3.65 e il 2 a 4.25.

Articolo precedente
Dieta Mediterranea biologica: benefici per la salute in Italia
Articolo successivo
Settimana del Lavoro a Pavia: opportunità e innovazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.