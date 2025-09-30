Champions League: le sfide delle italiane in Europa

La Champions League torna a essere protagonista con una serie di match cruciali per le squadre italiane. Questi incontri rappresentano importanti opportunità per valutare le ambizioni e la forma fisica dei club di Serie A.

L’Inter affronta lo Slavia Praha a San Siro. I precedenti vedono un pareggio e una vittoria nerazzurra negli incontri del girone 2019/20. L’Inter ha un’imbattibilità di 16 partite casalinghe in Champions League e cerca di confermare il fattore campo. I bookmakers quotano la vittoria degli italiani a 1.33, mentre la vittoria dello Slavia Praha è data a 8.25 e il pareggio a 5.40. Le scommesse sul numero di gol sono previste con un Goal a 1.85 e un No Goal a 1.85.

La Juventus sarà in trasferta contro il Villarreal, il quale ha già eliminato i bianconeri in un precedente europeo. I bianconeri cercano continuità dopo aver vinto solo tre delle ultime dodici gare di Champions. I bookies offrono il Villarreal vincente a 2.26, con la Juventus a 3.15 e il pareggio a 3.35. L’Over 2,5 è quotato a 1.94, mentre l’Under 2,5 a 1.77.

L’Atalanta attende il Club Brugge per cercare il riscatto dopo recenti insuccessi. Gli orobici hanno subito tre sconfitte consecutive in UEFA, mentre il Club Brugge ha un percorso netto. L’Atalanta è data a 1.86 per la vittoria, con il Club Brugge a 3.75 e il pareggio a 3.90.

Infine, il Napoli affronta in casa lo Sporting CP, con precedenti nella Coppa UEFA. I partenopei hanno un buon record contro le squadre portoghesi, mentre lo Sporting non ha mai vinto in Italia. I bookmakers quotano l’1 del Napoli a 1.82, il pareggio a 3.65 e il 2 a 4.25.