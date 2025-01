Champions League, le possibili avversarie di Inter, Juve, Milan e Atalanta nel prossimo turno

Il percorso delle squadre italiane in Champions League, in vista dei sorteggi dei playoff del 31 gennaio, è pieno di difficoltà. Solo l’Inter riesce a qualificarsi per gli ottavi di finale, mentre Milan, Juventus e Atalanta dovranno affrontare gli spareggi. L’Inter, guidata da Inzaghi, conquista il quarto posto grazie a una convincente vittoria contro il Monaco. Nel frattempo, il Milan, dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria, termina al tredicesimo posto nella classifica generale, il che significa che affronterà una tra Juventus, in ventesima posizione dopo la sconfitta contro il Benfica, o il Feyenoord negli spareggi. La Juventus, quindi, avrà come possibili avversari il Milan o il Psv Eindhoven.

L’Atalanta si presenta leggermente meglio, chiudendo al nono posto grazie al pareggio con il Barcellona, e avrà la possibilità di incontrare una tra Sporting Lisbona e Bruges. Per quanto riguarda l’Inter, avendo già superato la fase a gironi, agli ottavi di finale si troverà di fronte una tra Milan, Psv Eindhoven, Feyenoord e Juventus. Pertanto, le possibilità di un derby italiano sono elevate, rendendo il prossimo turno di Champions League particolarmente interessante per le squadre italiane coinvolte. Gli spareggi si preannunciano combattuti e ogni squadra cercherà di approfittare delle opportunità per avanzare nel torneo. Aspettando il sorteggio, le aspettative degli appassionati di calcio italiano sono alte.