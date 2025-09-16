28.4 C
Champions League: Juventus sfida il Borussia Dortmund

Inizia oggi una nuova stagione di Champions League, con la prima giornata della fase a gironi. L’evento è trasmesso su Sky e in streaming su NOW. Alle 21:00, la Juventus sfida il Borussia Dortmund in casa, visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e su NOW. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi, con il commento di Giancarlo Marocchi e la presenza di inviati come Gianluca Di Marzio.

La Champions League di quest’anno prevede 185 partite in esclusiva. Quattro squadre italiane, Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, sono pronte a competere. La prima giornata si svolge tra oggi e il 18 settembre, con un programma ricco di 17 partite, alcune delle quali trasmesse in contemporanea grazie alla Diretta Gol.

Sky Sport dedica ampio spazio agli approfondimenti pre e postpartita con il programma “Champions League Show”. La conduzione è affidata a Federica Masolin, sostituita temporaneamente da Sara Benci e Mario Giunta nelle prime fasi. In studio, ci saranno anche Paolo Condò e alcuni esperti come Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Alessandro Costacurta.

In occasione della prima giornata, Sky Sport celebra il quarantesimo anniversario dell’album “La vita è adesso” di Claudio Baglioni, includendo clip dedicate nella trasmissione. L’album è il più venduto di sempre in Italia e il suo anniversario è stato commemorato con un progetto discografico speciale.

Il programma di oggi include diverse partite, con diretta gol e approfondimenti che iniziano già nel pomeriggio, offrendo un’esperienza immersiva per tutti gli appassionati.

