Champions League: i match chiave del 3° turno di qualificazione

La fase precursoria della Champions League 2025/2026 continua con l’andata del terzo turno di qualificazione. Diverse gare interessanti sono in programma tra oggi e domani, con squadre pronte a dare il massimo per accedere alla fase successiva.

Si apre la serata con l’incontro tra Malmö e Copenaghen, in programma alle 19:00 all’Eleda Stadion. Entrambe le formazioni hanno superato senza difficoltà il turno precedente, rendendo questo match potenzialmente equilibrato.

Un altro confronto avviene a Lublino, dove si sfideranno Dynamo Kiev e Pafos. I ciprioti, dopo aver eliminato il Maccabi Tel Aviv, cercano di mantenere viva la loro avventura, ma gli ucraini sono favoriti per la vittoria, con scommesse sul “Parziale-finale 1/1″ che promettono una buona quota.

La partita tra Rangers e Plzen si preannuncia intensa, con gli scozzesi che hanno recentemente battuto il Panathinaikos. I cechi, invece, hanno ribaltato il risultato contro il Servette, portando in campo una grande motivazione. Le scommesse sull’”Handicap X (-1)” suggeriscono una vittoria di misura per i Rangers.

A Rotterdam, Feyenoord affronta il Fenerbahce in un match da non perdere. Le quotazioni per l’“Over 2,5” indicano una partita ricca di azioni e occasioni, con la possibilità che entrambe le squadre segnino.

Infine, Nizza e Benfica si sfideranno in un Allianz Riviera atteso sotto il segno del calore dei tifosi. La doppia chance 1X per i padroni di casa suggerisce che i portoghesi potrebbero incontrare delle difficoltà in questo impegno cruciale.