Champions League Femminile: Juventus affronta le avversarie più forti

La nuova stagione calcistica porta con sé il ritorno della Champions League, la competizione di club più prestigiosa d’Europa. La Juventus Women si prepara ad affrontare avversari di alto livello, tra cui il Lione, vincitore di otto edizioni della competizione, e il Bayern Monaco, insieme a squadre come Benfica, Manchester United, Atletico Madrid e St. Pölten.

Le bianconere, considerate campionesse in carica del campionato italiano, si trovano di fronte a trasferte impegnative. Stefano Braghin, direttore generale della Juventus Women, ha commentato il sorteggio affermando che ogni partita sarà difficile e che non devono sottovalutare nessuna squadra. Ha anche sottolineato il grande percorso fatto dal club, che negli ultimi anni è passato da una posizione marginale all’ottavo posto nel ranking europeo, un traguardo impensabile in passato.

Per quanto riguarda le regole della competizione, le prime quattro squadre classificate accederanno direttamente ai quarti di finale. Le squadre dal quinto al dodicesimo posto si sfideranno negli spareggi per determinare le rimanenti quattro partecipanti ai quarti, in partite di andata e ritorno.

Le date delle gare sono fissate come segue: la prima giornata si svolgerà il 7 e 8 ottobre, la seconda il 15 e 16 ottobre, la terza l’11 e 12 novembre, la quarta il 19 e 20 novembre, la quinta il 9 e 10 dicembre e infine la sesta il 17 dicembre.