Champions League: come accedere ai playoff in Italia

Da StraNotizie
La Champions League ha introdotto un nuovo formato che la trasforma in un vero e proprio campionato, aumentando il numero di squadre partecipanti per rendere il torneo più spettacolare. Le prime otto squadre si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre quelle dalla nona alla ventiquattresima posizione dovranno disputare i playoff.

Nonostante siano già state giocate solo due giornate della fase a gironi, la questione dei punti necessari per arrivare ai playoff sta già attirando l’attenzione. Le squadre che si posizioneranno tra il nono e il sedicesimo posto accederanno ai playoff come teste di serie, mentre quelle tra il diciassettesimo e il ventiquattresimo posto parteciperanno ai playoff, ma senza il titolo di testa di serie.

Secondo le simulazioni fornite da Opta, si pensava che nove punti sarebbero stati sufficienti per assicurarsi un posto nei playoff. Tuttavia, l’ultima squadra qualificata, in ventiquattresima posizione, ha totalizzato undici punti.

Nella stagione attuale, le seguenti squadre si sono classificate tra il nono e il ventiquattresimo posto:

– Atalanta
– Borussia Dortmund
– Real Madrid
– Bayern Monaco
– Milan
– PSV
– PSG
– Benfica
– Monaco
– Brest
– Feyenoord
– Juventus
– Celtic
– Manchester City
– Sporting Lisbona
– Bruges

Queste informazioni sono state riportate da G. Di Marzio.

