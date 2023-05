Champions League, Cacciari: "Milan senza speranza per la finale"

“Ieri ho seguito il derby al pub con i miei amici, come faccio sempre. Un aperitivo con del vino e poi una birra, un’insalata e poi quella partita…”. Il filosofo e grande tifoso milanista Massimo Cacciari vede nero per il passaggio del turno in Champions League. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’accademico oggi ha spiegato di non vedere alcuna possibilità per avere il Milan in finale. Si aspettava la vittoria dell’Inter? “Si, mi aspettavo la sconfitta, il Milan non è forte, l’anno scorso siamo stati miracolati”. Però ha dei grandi giocatori. “Pochi. Ha Tonali, Leao ed Hernandez, il resto non sono certo grandi giocatori”. Quindi non ha proprio speranze per il ritorno. “Macché. E’ andata di lusso che abbiamo preso solo 2 gol, ci stava finire il primo tempo 5-0. Per il ritorno non c’è nessuna speranza di passare – ha sentenziato Cacciari a Un Giorno da Pecora – non guarderò nemmeno la partita. E spero che in campionato si riesca ad arrivare almeno quarti”.