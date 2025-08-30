Champions League: Avversarie delle Italiane in Europa

La fase di campionato della Champions League è iniziata e sono state annunciate le avversarie delle squadre italiane. Partecipano alla competizione quattro formazioni di Serie A: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, in base alla classifica dell’ultimo campionato.

L’Inter è stata abbinata a Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. La Juventus, invece, affronterà Real Madrid, Benfica e Borussia Dortmund. L’Atalanta se la vedrà con Chelsea, PSG e il Marsiglia, allenato da De Zerbi. Infine, il Napoli, campione d’Italia, giocherà contro Chelsea, Manchester City, Benfica e Sporting.

Di seguito troviamo tutti gli accoppiamenti, il calendario della Champions League e i principali big-match tra le squadre europee.