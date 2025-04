Champions League, Aston Villa-Psg 3-2 e Dortmund-Barcellona 3-1

In un martedì intenso di Champions League, il PSG viene eliminato nonostante la vittoria 3-2 contro l’Aston Villa a Birmingham, grazie alla sconfitta subita all’andata (3-1). I francesi iniziano bene, con Hakimi che segna all’11’ e Nuno Mendes al 27′, portandosi avanti 2-0. Tuttavia, gli inglesi reagiscono, ribaltando il punteggio con i gol di Tielemans (34’), McGinn (55’) e Konsa (57’). Solo il portiere Donnarumma riesce a mantenere viva la speranza per il PSG nei minuti finali.

Nel frattempo, al Signal Iduna Park, il Borussia Dortmund ospita il Barcellona, cercando di recuperare il 4-0 subito nella partita di andata. I tedeschi partono forte, con Guirassy che segna un rigore all’11’ e raddoppia al 49′. Tuttavia, al 53′, un’autorete di Bensebaini riapre la gara per gli spagnoli. Nonostante un inarrestabile Guirassy che chiude il match con la sua doppietta, il Dortmund perde 3-1 e non riesce a qualificarsi. Il Barcellona passa il turno e attende in semifinale la vincente del confronto tra Inter e Bayern Monaco.

La serata di Champions League mette in luce le difficoltà delle squadre che, nonostante i tentativi, non riescono a superare gli scarti accumulati nelle partite di andata. Il PSG e il Dortmund, dunque, devono dire addio al sogno europeo, mentre il Barcellona e il PSG si preparano a sfide cruciali nelle prossime fasi del torneo.