Champions League al via: pronostici su Kairat e Stella Rossa

Il fine settimana di sport si preannuncia ricco di eventi, con importanti partite di Champions League e altri tornei. Diverse squadre sono pronte ad affrontare gare decisive per qualificarsi alla fase successiva della competizione.

Oggi si disputano tre match cruciali. Il Celtic deve cercare di sbloccarsi sul campo del Kairat dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata. Le quote sono favorevoli, ma non scontate. La Stella Rossa, invece, è chiamata a ribaltare l’1-2 subito in casa dal Pafos. I ciprioti, che hanno già eliminato formazioni come il Maccabi e la Dinamo Kiev, cercano di ripetere l’impresa in trasferta, anche se non sarà facile. Infine, il Bodo ha un compito più semplice, essendo in vantaggio 5-0 contro lo Sturm Graz.

Ecco alcuni consigli per le scommesse sulle partite di oggi:

Kairat Almaty – Celtic (andata 0-0) alle 18:45. Possibili giocate: X2 + over 1,5, multigol 2-4, risultato esatto 1-1 o 1-3.

Pafos FC – Stella Rossa (andata 2-1) alle 21:00. Possibili giocate: 1X + gol, gol/over, risultato esatto 2-1 o 2-2.

Sturm Graz – Bodo/Glimt (andata 0-5) alle 21:00. Possibili giocate: 1X + gol, multigol 1-3, risultato esatto 1-1.

Queste partite promettono emozioni e colpi di scena in un weekend dedicato agli appassionati di sport.