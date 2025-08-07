29.1 C
Champions League 2025: Napoli, sorteggi insidiosi in vista

Da StraNotizie
La Champions League si appresta a vivere una nuova emozionante stagione, con i sorteggi che si avvicinano rapidamente. Tra le squadre pronte a sfidarsi, ci sarà anche il Napoli, che si sta preparando ad affrontare una competizione impegnativa.

Il sorteggio della Champions League 2025/2026 è fissato per il 28 agosto e presenterà una nuova formula con un girone unico composto da 36 squadre. Ogni club giocherà otto partite, con quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, tra settembre e gennaio. Le avversarie del Napoli saranno selezionate in base al ranking UEFA, e gli azzurri si trovano attualmente in terza fascia, malgrado il buono stato di forma nella stagione passata.

L’italiana Inter, insieme a Napoli, Atalanta e Juventus, rappresenterà il nostro paese nel torneo. Gli avversari pescati potrebbero includere squadre di altissimo livello come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, costringendo il Napoli a un cammino potenzialmente arduo fin dall’inizio.

La fase a gironi avrà inizio tra il 16 e il 18 settembre, e si protrarrà fino al 28 gennaio 2026, con partite chiave in programma tra ottobre e gennaio. Per avanzare, il Napoli dovrà accumulare punti sufficienti per ambire a un posto tra le prime otto, che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi di finale, o rimanere nella top 27 per accedere ai playoff.

Le potenziali avversarie includono nomi prestigiosi come Barcellona, Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid. Sarà interessante vedere come il Napoli affronterà la competizione e se riuscirà a superare le sfide europee che lo attendono.

