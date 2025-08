Champions League 2025/26: Il Terzo Turno di Eliminatorie

La Champions League 2025/26 sta per entrare nel vivo con l’avvio del terzo turno di eliminatorie, seguito dai playoff. Dopo i primi match preliminari, le squadre stanno preparando la battaglia per accedere alla fase a gironi.

Secondo le ultime notizie de “La Gazzetta dello Sport”, non ci sono cambiamenti significativi nella formula del torneo rispetto agli anni precedenti, ma ci sono alcune novità. La squadra meglio posizionata in classifica avrà il vantaggio di giocare in casa nel ritorno delle fasi di quarti e semifinali. Inoltre, se una testa di serie viene eliminata, la squadra che l’ha sconfitta guadagnerà il suo posto nel tabellone.

Per quanto riguarda le rappresentative italiane, quest’anno sono quattro, a differenza delle cinque di stagione passata. Il Napoli, campione d’Italia, è stato inserito nella terza fascia, mentre l’Inter, finalista nella scorsa edizione, è in prima fascia. Atalanta e Juventus occupano la seconda fascia. Il sorteggio per definire il calendario si terrà a Montecarlo il 28 agosto, mentre l’atto finale è programmato per il 30 maggio a Budapest.