Champions League 2025/26: date e novità da non perdere

Il mondo del calcio è già proiettato verso la prossima edizione della Champions League, la numero 71, dopo la recente vittoria del PSG contro l’Inter. La competizione è ufficialmente iniziata l’8 luglio con il primo turno preliminare, coinvolgendo le squadre delle federazioni europee minori. Due turni preliminari sono già programmati, prima del playoff fissato per il 19-20 e 26-27 agosto, che completerà il quadro delle 36 squadre partecipanti.

Di queste, 29 squadre hanno già ottenuto la qualificazione, incluse le italiane Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Le altre sette dovranno passare attraverso le qualificazioni. Il format della Champions League rimane invariato, con una classifica unica in luogo dei gironi tradizionali.

L’inizio effettivo della competizione è previsto per il 16 settembre, con partite pianificate anche per il 17 e il 18 settembre. La finale si svolgerà sabato 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest.

Il sorteggio del calendario per la prima fase si terrà il 28 agosto 2025, il giorno successivo agli spareggi. Le 36 squadre saranno suddivise in quattro fasce, e ciascuna squadra affronterà due avversarie di fasce diverse, sia in casa che in trasferta, per un totale di otto partite.

La fase a eliminazione diretta vedrà le prime otto squadre della fase iniziale qualificarsi direttamente agli ottavi, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima saranno coinvolte in spareggi. Il sorteggio per i playoff si svolgerà il 30 gennaio 2026, seguìto dal sorteggio per gli ottavi il 27 febbraio.