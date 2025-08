Champions League 2023: Squadre, premi e novità in arrivo

La Champions League si appresta a dare il via alla nuova stagione, con i turni preliminari già in corso dall’inizio di luglio. La competizione si svilupperà coinvolgendo 36 squadre, suddivise in un’unica classifica, mantenendo il formato dell’edizione precedente.

Per l’Italia, saranno quattro le squadre partecipanti: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. In confronto, l’Inghilterra sarà rappresentata da sei club, inclusa la squadra del Tottenham, vincitrice dell’Europa League. La Spagna avrà cinque rappresentanti.

Il montepremi totale messo a disposizione della UEFA è di 2,437 miliardi di euro, da redistribuire tra le squadre a partire dalla fase a gironi. I fondi saranno suddivisi in tre categorie: il 27,5% per le quote di iscrizione, il 37,5% per i bonus relativi ai risultati e il restante 35% legato al valore dei diritti televisivi e al ranking storico dei club.

Ogni club qualificato per la fase a gironi riceverà circa 18,62 milioni di euro, suddivisi in un acconto e un saldo. I bonus per le vittorie ammontano a 2,1 milioni ciascuna, mentre i pareggi porteranno 700mila euro. Inoltre, ci saranno premi in base alla classifica finale nel girone, con importi distribuiti tra le varie posizioni.

Dagli ottavi in poi, le squadre guadagneranno ulteriori somme per ogni turno superato, con premi che vanno da 1 milione per gli spareggi a 18,5 milioni per la finale, oltre a 6,5 milioni per la squadra vincitrice. Anche i finalisti della Supercoppa UEFA riceveranno 4 milioni ciascuno.

La distribuzione dei premi si basa sia sui mercati televisivi europei che sul ranking storico delle squadre, garantendo una ripartizione equa e motivante per le partecipanti.