Dybala in campo o dalla panchina? L’ultimo dilemma che ronza nella testa di Maurizio Sarri, a poche ore dal calcio d’inizio della partita con il Lione, non riguarda la convocazione della Joya ma se assegnargli una maglia da titolare o sfruttare le sue giocate e la sua tecnica a partita in corso. L’argentino ha recuperato in tempi da record l’elongazione all’adduttore della coscia sinistra rimediato con la Sampdoria: nella rifinitura di questa mattina, Dybala è sceso in campo con i compagni ma ha svolto un lavoro specifico senza allenarsi con i compagni. Manca l’ultimo tratto di strada per considerare chiuso il percorso di guarigione: difficile pensare che possa avere 90′ nelle gambe, molto più facile utilizzare Dybala come arma tattica. Magari a partita in corso, per non rischiare nei primi minuti di partita, inserendolo eventualmente in caso di necessità: i cinque cambi e la panchina lunga permettono una gestione più comoda delle risorse a disposizione.

Juventus, svelata la nuova maglia da trasferta

Ballottaggi

Testa a testa tra Higuain e Dybala che sarà risolto solo poche ore prima del match, mentre l’altro dubbio di Sarri, se affidarsi all’ex Pjanic o inserire Ramsey come mezz’ala con Bentancur regista, pare essere ormai alle spalle. Giocherà il regista bosniaco, con Bentancur e Rabiot ai suoi fianchi e il tridente con Bernardeschi, Ronaldo e uno dei due argentini in avanti. Una scelta, quest’ultima, che riporterà Cuadrado sulla linea dei difensori, con Danilo che partirà inizialmente dalla panchina.





Una partita chiave per la stagione della Juventus







Fonte