Un’ottima Inter gioca una gara gagliarda e supera 3-2 al Borussia-Park il Monchengrandbach lasciandosi aperta la possibilità di superare il girone di Champions. I nerazzurri salgono a 5 punti e anche se ultimi nel gruppo B in caso di vittoria nell’ultima sfida con lo Shakhtar Donetsk potrebbero riuscire nell’impresa. Protagonista della sfida Romelu Lukaku autore della doppietta che ha regalato la vittoria alla squadra di Antonio Conte, dopo il gol iniziale di Darmian. Non sono bastati ai tedeschi i due gol di Plea. Il 2-0 dello Shakhtar Donetsk sul Real Madrid rimette però in gioco anche gli ucraini per gli ottavi di Champions con l’Inter costretta a vincere per non uscire da tutto.

Fonte