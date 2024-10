Champions, Inter-Stella Rossa 4-0: poker nerazzurro

L’Inter di Simone Inzaghi ha effettuato una prestazione convincente, sconfiggendo la Stella Rossa di Belgrado con un netto 4-0 nella seconda giornata della Champions League. Dopo il pareggio contro il Manchester City nella prima partita, questa vittoria è fondamentale per i nerazzurri. Inzaghi ha attuato un importante turnover, schierando in attacco il duo Taremi-Arnautovic, mentre a centrocampo ha schierato Zielinski e Carlos Augusto, con de Vrij a comandare la difesa. Nonostante alcuni gol annullati dal Var, il successo dell’Inter è stato meritato.

La partita si è svolta in un clima teso a San Siro a causa di un’inchiesta che ha colpito i tifosi. L’Inter ha iniziato con energia, ma un gol di Arnautovic è stato annullato per fuorigioco al 4’. All’11’, Hakan Çalhanoğlu ha aperto le marcature con una punizione perfetta che ha colpito il palo prima di entrare in rete per l’1-0. La Stella Rossa ha cercato di reagire e Maksimovic al 18′ ha impegnato il portiere dell’Inter, Samir Handanović, con un tiro che è andato di poco fuori.

Il primo tempo ha visto un’altra rete dell’Inter annullata al 20′, quando Dumfries ha segnato, ma era in fuorigioco. I nerazzurri hanno continuato a creare occasioni, con Mkhitaryan e Arnautovic che hanno messo alla prova la difesa avversaria. Tuttavia, la Stella Rossa ha tenuto alta la pressione, colpendo il palo in un paio di occasioni.

Nel secondo tempo, la Stella Rossa ha tentato di aumentare il ritmo, ma l’Inter si è mostrata più pericolosa. Al 59′, Arnautović ha segnato il raddoppio, sfruttando un errore avversario per piazzare la palla in rete. Il controllo della partita è passato completamente ai nerazzurri, con un’altra rete di Lautaro al 71’, grazie a un assist di Taremi. Infine, all’81’, un fallo di Drkusic su Lautaro ha portato a un rigore, trasformato impeccabilmente da Taremi, fissando il punteggio sul 4-0.

Con questa vittoria, l’Inter può guardare al futuro con ottimismo, consolidando la propria posizione nel girone di Champions.