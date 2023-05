Champions, Inter-Milan 0-0: la partita in diretta

Inter e Milan in campo per il ritorno della semifinale di Champions League. All’andata, i nerazzurri si sono imposti per 2-0. I rossoneri, rispetto alla settimana scorsa, recuperano Leao che viene schierato titolare. Nella formazione di partenza spazio anche a Messias. Il pullman dell’Inter, complice l’afflusso dei tifosi a San Siro, è arrivato allo stadio con circa 15 minuti di ritardo rispetto all’orario stabilito.