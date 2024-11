Champions, Inter-Lipsia 1-0: nerazzurri primi in classifica

All’Inter è bastato un autogol di Castello Lukeba al 27′ per conquistare una vittoria per 1-0 contro il Lipsia allo stadio San Siro. La squadra allenata da Inzaghi ha cercato di raddoppiare il punteggio, sfiorando il gol in più occasioni e vedendo annullata una rete di Mkhitaryan, ma è riuscita a portare a casa il match con questo successo di misura. Con questa vittoria, l’Inter si attesta in cima alla classifica della nuova Champions League con 13 punti, precedendo il Liverpool, che domani affronterà il Real Madrid, e il Barcellona, che ha 12 punti. Inoltre, la squadra non ha subito gol nelle prime cinque partite di questa fase a gironi.

Il match inizia con l’Inter che mostra una buona intensità, avvicinandosi spesso alla porta di Gulacsi mentre limita al minimo le azioni del Lipsia. Il momento decisivo si verifica al 27′: un calcio di punizione battuto da Dimarco viene deviato nella porta dai Lugheka, portando l’Inter in vantaggio. Poco dopo il goal, l’Inter ha un’altra chance di raddoppiare su corner con Pavard, ma l’incontro viene interrotto per infortunio; Pavard lascia il campo e al suo posto entra Bisseck.

La seconda metà del match inizia con una chance per l’Inter orchestrata da Dumfries, che si libera di alcuni avversari sulla destra e serve Lautaro, il quale non riesce a battere Gulacsi. Il Lipsia reagisce con un tiro di Nusa, che viene però parato da Sommer, portiere della squadra italiana. Nel finale, l’Inter sembra aver raddoppiato con una rete di Mkhitaryan, ma il gol viene annullato per un fallo di Thuram su Lukeba, il che impedisce ai nerazzurri di allargare il vantaggio.

Nonostante le difficoltà nel trovare il secondo gol, l’Inter riesce a mantenere il risultato e conquistare la vittoria, salendo in cima alla classifica. D’altro canto, il Lipsia rimane bloccato all’ultimo posto senza punti, tornando a casa a mani vuote dalla trasferta in Italia.