Champions, Inter-Bayern Monaco 2-2: nerazzurri in semifinale

Missione compiuta per l’Inter di Simone Inzaghi, che pareggia 2-2 con il Bayern Monaco a San Siro e conquista un posto nelle semifinali di Champions, dove affronterà il Barcellona. Il match si anima nella ripresa: il Bayern passa in vantaggio con Kane, seguito dai gol di Lautaro Martinez e Pavard per l’Inter, con Dier che chiude le marcature. Dopo il 2-1 dell’andata in Germania, l’Inter avanza nel torneo.

Inzaghi schiera la formazione titolare, escludendo solo l’infortunato Dumfries. Sommer in porta, con Pavard, Bastoni e Acerbi in difesa; Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan in mediana e Lautaro-Thuram in attacco. Il Bayern, privo di Neuer, risponde con Urbig in porta e una difesa composta da Laimer, Dier, Kim e Stanisic.

Il primo tempo è frenetico con il Bayern in pressing, creando diverse occasioni. Pavard salva su Olise, mentre l’Inter risponde con un tiro centrale di Dimarco. Gli sforzi tedeschi si concentrano verso la fine della frazione, ma senza concretizzare.

Nella ripresa, l’Inter si mostra subito pericolosa, ma il Bayern trova il vantaggio al 52’ con Kane, che segna dopo un assist di Kimmich. Tuttavia, l’Inter replica immediatamente: al 58’ Lautaro pareggia su corner, e poco dopo Pavard sigla il 2-1. Il Bayern non demorde e al 76’ Dier trova un gol fortunoso per il 2-2. Negli ultimi minuti, l’Inter soffre ma resiste agli attacchi del Bayern, con Sommer che compie un ultimo miracolo. Finisce in parità e l’Inter festeggia il passaggio del turno.