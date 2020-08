PARIGI – Il Paris St. German continua a perdere pezzi. Con Kylian Mbappé ko e che comunque tenterà un recupero record dopo la distorsione alla caviglia destra con lesione del legamento esterno rimediata nella finale di Coppa di Francia contro il Saint-Etienne, il tecnico Tuchel per la sfida contro l’Atalanta nei quarti di Champions League prevista per il 12 agosto, dovrà fare a meno quasi sicuramente di Marco Verratti.





Verratti va ko, Di Maria sarà squalificato con l’Atalanta

Verratti, come riportato da Rmc, si sarebbe infortunato nell’allenamento di ieri a un polpaccio e gli esami di oggi lo avrebbero praticamente escluso dal quarto di finale di Champions. Il centrocampista italiano non era stato nemmeno inserito nell’elenco dei convocati per l’amichevole di oggi contro il Sochaux. Se le indiscrezioni venissero confermate, sarebbe un’altra assenza pesante per il tecnico Tuchel che, in vista della sfida contro la squadra di Gasperini, difficilmente potrà contare su Mbappè nonostante l’attaccante stia tentando un recupero da record. Inoltre mancherà anche lo squalificato Angel Di Maria.

Neymar e Icardi a riposo

Per questo stato di emergenza, Tuchel non ha voluto rischiare Neymar e Mauro Icardi nell’amichevole di oggi pomeriggio contro il Sochaux al Parco dei Principi. L’allenatore del Paris Saint-Germain ha tenuto i suoi attaccanti migliori fuori dalla lista dei convocati per preservarli in vista dell’Atalanta. Assenti neanche Di Maria, Thiago Silva, Marquinhos, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, oltre ovviamente agli infortunati Verratti e Mbappè.







