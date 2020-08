“Cercheremo di fare la miglior partita possibile e di giocare il nostro calcio. Se vi riusciremo, se saremo tutti in grado di dare il 100%, allora abbiamo buone chance di vincere”. E’ il pensiero di Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, alla vigilia della finale di Champions League contro il Psg. “Negli ultimi 10 mesi abbiamo sempre cercato d’imporre il nostro gioco, cercando di rimanere alti. I risultati sono stati positivi e non abbiamo intenzione di cambiare il nostro stile proprio domani. Abbiamo visto le loro partite e ovviamente hanno tanta qualità, da quel punto di vista sono simili al Barcellona, mentre il Lione gioca in modo molto diverso. Sarà importante chiudere le linee di passaggio e non concedere loro spazi nei quali lanciare il pallone. Il Psg ha una velocità incredibile, è una squadra top zeppa di grandi campioni”.

“Fondamentale il pressing, loro fortissimi anche in difesa”

“Avendo la linea difensiva alta, sappiamo che possiamo concedere degli spazi dietro di essa”, ha proseguito Flick. “L’importantante sarà pressare l’avversario in fase di possesso palla e di coprire tutto il campo se saranno loro a ribaltare l’azione e attaccare”. Dal tecnico dei bavaresi parole di elogio per i francesi: “Il Psg è una squadra fantastica, con grandi giocatori e tanta esperienza. Sono fortissimi in attacco ma anche in difesa: basti pensare a Thiago Silva, che conosce questa competizione come pochi, o Marquinhos in mezzo, che per me è un elemento impressionante. Hanno subito solo cinque gol in questa Champions League, hanno la difesa migliore e questo dimostra che il Psg non è solo pericoloso in attacco. Ci siamo preparati, abbiamo studiato una tattica e speriamo di poterla sfruttare domani sera”.





Il derby tedesco delle panchine

A Lisbona sarà anche un derby tedesco in panchina: “Sono molto felice d’incontrare Thomas Tuchel in finale. Ho molto rispetto di lui, sia come persona che come pensatore di calcio”. Quanto alle scelte di formazione Flick ha spiegato: “Jerome Boateng si allenerà con noi nel pomeriggio e solo dopo potrò dare un giudizio. Ne parlerò col mio staff e vedremo cosa accadrà. Spero che Jerome recuperi e possa essere titolare. Pavard? Non sappiamo ancora se sia in grado di giocare dall’inizio e a questo punto della competizione. Vedremo, come per Boateng, se è o no al 100%”. “Coman e Coutinho? Sono entrati dalla panchina hanno sempre dimostrato di poter dare il loro contributo. Si tratta della nostra terza partita in pochi giorni e – ha avvertito – bisogna sempre considerare anche il livello di stanchezza dei giocatori”.





Kimmich: “Finale molto equilibrata”

“Ci aspettiamo una partita molto equilibrata, si affrontano due grandi squadre che meritano entrambe di essere in finale”. Parole di Joshua Kimmich, difensore del Bayern Monaco, alla vigilia della finale di Champions League che vedrà i bavaresi affrontare il Psg a Lisbona. “A livello di club non esiste un onore più grande di giocare una finale di Champions”, ha spiegato il tedesco in conferenza stampa. “Purtroppo abbiamo dovuto giocare a porte chiuse, ma quella di domani è un’opportunità enorme e non ce la vogliamo fare scappare”.







