Champions, Feyenoord-Milan 1-0: Paixao stende i rossoneri

Il Milan perde 1-0 in trasferta contro il Feyenoord nell’andata dei playoff di Champions League. I padroni di casa segnano subito al quarto minuto con Paixao, che approfitta di un errore di Maignan, il portiere rossonero, che non riesce a trattenere la palla. Il Feyenoord continua a creare pericoli, e al 37′ Paixao colpisce la traversa, sfiorando il raddoppio. Nella seconda metà della partita, al 53′, Carranza, servito ancora da Paixao, fallisce l’occasione di aumentare il vantaggio. Il Milan cerca di reagire e al 70′ Reijnders prova dalla distanza, ma il suo tiro termina di poco sopra la traversa. Anche Chukwueze si fa vedere con un tiro potente, ma Wellenreuther para. Nonostante un assalto finale da parte del Milan, la squadra non riesce a trovare il gol del pareggio e il match termina con la sconfitta.

