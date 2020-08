LISBONA – Mentre Neymar filma il ritiro del Psg per un documentario su Netflix e anima secondo prassi l’intervallo tra una partita e l’altra con i suoi interventi sui social liberamente interpretati sui media brasiliani (apprensione per la nuova foto nella tenda iperbarica con l’enigmatico commento “attenzione”, presunta polemica su Instagram col rapper colombiano Maluma per l’ex fidanzata del cantante e attuale compagna del calciatore, Natalia Barulich), arriva da un grande campione del passato il diploma di laurea per il numero 10 del Psg.





Paulo Roberto Falcao, ex centrocampista della Roma e della Seleçao negli anni Ottanta, promuove finalmente il connazionale: “E’ il momento di Neymar, è lui il favorito per il Fifa Best Player 2020. Gli dovrebbero dare il premio indipendentemente dal risultato della finale. Lo trovo molto maturato negli ultimi tempi. Non tiene più il pallone quando non serve e aiuta sempre i compagni. E’ lui il migliore e spero che non mi smentisca. Usa la tecnica non più per giocate fini a se stesse e l’ormai lunga esperienza in Europa gli dato la cultura tattica che prima non aveva. Peccato che ai miei tempi questi premi non potessero essere assegnati ai giocatori sudamericani, comunque sarebbe giusto che lo vincesse lui”.





Dissente, ovviamente, l’amministratore delegato in pectore del Bayern, l’ex portiere Oliver Kahn, che nel 2021 sostituirà Rummenigge: “La nostra è una squadra completa, con una serie di giocatori che meritano il massimo riconoscimento. Ed è una squadra veloce, che può vincere con tutti perché ha acquisito una sicurezza formidabile. Non avevo mai visto tanta differenza di velocità tra due squadre come nel quarto di finale col Barcellona”.







Fonte