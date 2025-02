Champions, Bruges-Atalanta 2-1: un rigore dubbio affonda i nerazzurri

L’Atalanta non riesce a superare il Bruges nell’andata dei playoff di Champions League, con un risultato finale di 2-1. La squadra italiana, che aveva chiuso al nono posto in campionato, affronta i belgi, attualmente al 24esimo posto. Il Bruges va in vantaggio al 15′ con un gol di Jutglà, assistito da Talbi. Prima del gol belga, l’Atalanta aveva rischiato di subire una rete, ma Bellanova ha fermato un’incursione di Tzolis. Al 30′ il Bruges sfiora il raddoppio con De Cuyper, ma al 40′ è Retegui dell’Atalanta a farsi vedere, sebbene il suo tiro sia fuori di poco. Il pareggio arriva al 41′ con un tiro a giro di Pasalic. Nella ripresa, al 53′, De Cuyper crea un’altra occasione per i padroni di casa, ma il suo tiro è poco preciso. L’Atalanta risponde al 66′ con Zappacosta, ma Mignolet para il suo tentativo. Samardzic ha poi un’altra opportunità per portare in vantaggio la squadra italiana, ma il suo tiro va ancora fuori. Dopo il 90′, un intervento di Hien in area nerazzurra porta all’assegnazione di un calcio di rigore per il Bruges, dopo un consulto con il VAR. Nilsson trasforma il penalty, assegnato per un braccio largo del difensore dell’Atalanta, chiudendo così la partita con la vittoria dei padroni di casa.

