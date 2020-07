Inter e Roma in gara secca

– Il Napoli, dopo l’1-1 del San Paolo, giocherà regolarmente al Camp Nou contro il Barcellona, la Juventus proverà a ribaltare lo 0-1 dell’andata all’Allianz Stadium contro il Lione. La Uefa ha deciso, non ci sarà una sede unica per le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions non disputate a causa dello stop per il coronavirus e in programma il 7 e l’8 agosto. Stesso discorso per le altre due gare: Manchester City-Real Madrid (2-1) e Bayern – Chelsea (3-0). Poi tutti a Lisbona per un’inedita Final Eight con i quarti in programma dal 12 al 15 agosto, 18 e 19 le semifinali e il 23 la finalissima al Da Luz, secondo gli accoppiamenti che verranno stabiliti domani.

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda l’Europa League dove, invece vanno giocati i ritorni di sei gare su otto. Queste partite verranno disputate nelle sedi originarie (Shakhtar Donetsk-Wolfsburg, Leverkusen-Rangers, Wolves – Olympiacos, Manchester United – LASK, Basel – Frankfurt, Copenhagen – ?stanbul Ba?ak?ehir), mentre le gare di Inter e Roma contro Getafe e Siviglia mai disputate, si giocheranno in Germania con gara secca. Lo ha deciso l’esecutivo dell’organismo del calcio europeo, che domani procederà al sorteggio del tabellone di entrambe le competizioni. Oltre alla formula, tutte le squadre potranno integrare le liste con tre giocatori fino a un massimo di 25 e sarà consentito l’uso di cinque sostituzioni.

Partite a porte chiuse fino a nuovo avviso

“La Uefa – si legge nella nota – continuerà a monitorare la situazione e si riserva il diritto di ricollocare tali partite nella città che ospiteranno la fase finale delle rispettive competizione in caso di nuovi eventi che non consentano di giocare una o più partite nella sede originaria”. I calendari degli incontri saranno comunicati domani dopo i sorteggi a Nyon, mentre per prudenza si proseguirà a giocare a porte chiuse “fino a ulteriore avviso”. La decisione è stata presa in accordo con le federazioni e le autorità nazionali di Portogallo, Germania e Spagna, che ospiteranno le previste final eight e la Uefa “monitorerà l’evolversi della situazione e annuncerà eventualmente la revoca parziale o totale delle limitazioni a tempo debito”.

“Return to Play” e Var

È stato anche approvato il protocollo “Return to Play”, che definisce l’insieme di procedure sanitarie e igieniche (compresi i test) e i protocolli operativi che saranno applicati e che “i club e le federazioni, oltre ai loro giocatori, funzionari, dipendenti e appaltatori, avranno l’obbligo di rispettare”. In merito alla Var, che secondo il programma Uefa originale doveva essere introdotto dalla fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 e che poi è stato anticipato alla fase a eliminazione diretta, “considerando le attuali incertezze dovute all’emergenza Covid che potrebbero avere effetti sulle capacità operative, e poiché per svolgere tali servizi potrebbe essere necessario personale aggiuntivo, condizionando eventualmente il protocollo “Return to Play”, il comitato esecutivo ha deciso di posticipare l’implementazione nella fase a gironi di Europa League dalla stagione 2021/22. Tuttavia, Var rimane confermato per la fase eliminazione diretta dell’edizione 2020/21 (ovvero dai sedicesimi di finale) e per la ripresa degli ottavi dell’edizione 2019/20″.