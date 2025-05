Chamila Wijesuriya: Trovata Morta al Parco Nord di Milano, Ultima Visione con Emanuele De Maria

Chamila Wijesuriya è stata trovata morta in un laghetto del Parco Nord di Milano. Era scomparsa il 9 maggio ed era stata vista l’ultima volta con Emanuele De Maria, un uomo con un passato criminale che si era tolto la vita dopo aver accoltellato un collega. De Maria, condannato a 14 anni per femminicidio nel 2016, era in permesso di lavoro e la sua presenza ha suscitato preoccupazioni fra gli investigatori.

Le telecamere di sicurezza hanno monitorato i movimenti dei due, rivelando che, dopo essere stati insieme, De Maria è stato avvistato da solo nelle vicinanze. Il cellulare di Chamila è stato rinvenuto in un cestino, suggerendo un possibile legame tra la sua scomparsa e il comportamento violento di De Maria. Gli investigatori sospettano che qualcosa di significativo sia accaduto tra di loro, portando all’accoltellamento di un altro collega il giorno seguente.

Chamila viveva a Cinisello Balsamo con il marito e il figlio. Quest’ultimo ha recuperato il cellulare dopo essere stato contattato da un addetto delle pulizie. Nonostante le indagini che cercano di trovare un collegamento tra il suicidio di De Maria e la morte di Chamila, il marito nega di conoscere Emanuele. De Maria ha accoltellato un uomo di 51 anni, Hani Fouad Abdelghaffar Nasra, prima di lanciarsi dal Duomo di Milano, dove ha concluso la sua vita. Nonostante gli interrogatori previsti, ogni possibile giustizia per la morte di Chamila sembra ormai impossibile.

Fonte: www.virgilio.it