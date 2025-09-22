21 C
Chamaleon Coffee: lavoro da sogno per coffeelovers in USA

Da StraNotizie
Chamaleon Coffee, un’azienda del Texas, ha recentemente lanciato un’opportunità di lavoro molto attesa dai veri appassionati di caffè. L’azienda cerca una coppia di viaggiatori che attraversino gli Stati Uniti a bordo di un van brandizzato, vendendo e degustando il proprio caffè. Questa iniziativa ha attirato grande attenzione, ma è durata poco tempo, lasciando i coffeelovers in attesa di ulteriori proposte simili in futuro.

Il compenso previsto per i due candidati era di 75.000 dollari, ovvero circa 70.000 euro, con inclusa l’assicurazione sanitaria e copertura delle spese per spostamenti e rifornimento di caffè. Secondo quanto riportato, il lavoro prevedeva di attraversare gli Stati Uniti in zigzag con un Sprinter personalizzato, facendo tappe in città iconiche e partecipando a eventi per interagire con le comunità locali.

Quest’iniziativa rappresentava non solo un’oppurtunità di lavoro, ma anche un modo creativo per promuovere il marchio e il suo prodotto, creando un legame con i clienti attraverso esperienze dirette e coinvolgenti.

