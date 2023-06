Challengers, il trailer del nuovo film di Luca Guadagnino – Video

“L’arte della seduzione… e altri giochi”. Queste le parole del post che accompagnano il trailer di Challengers, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist. La pellicola sarà in sala da settembre, solo al cinema.

Sinossi

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist – West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor – The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.