Chainsmokers fanno una confessione, ‘insieme sotto le coperte’

Dopo anni i Chainsmokers sono tornati a far parlare di loro, ma non per la musica. Alex Pall e Andrew Taggert sono stati ospiti del podcast Call Her Daddy. I due artisti hanno parlato della loro vita privata, degli amori, delle scappatelle e anche delle avventure a tre. A quanto pare Alex e Andrew si sono divertiti insieme in più di un’occasione.

Chainsmokers: “Abbiamo condiviso lo stesso letto”.

“Durante i nostri tour è capitato più volte che siamo andati sotto le coperte con la stessa persona. Le mattine dopo poi ci chiedevamo, ‘he cavolo è successo?’. Però non c’è mai stato nulla di pianificato, succedeva e basta. È passato molto tempo. Erano i tempi in cui dovevamo condividere le camere d’albergo. In Europa hanno i due letti, non li dividono nemmeno, sono come un letto matrimoniale, quindi siamo stati quasi costretti a fare certe cose insieme. All’inizio della carriera siamo stati anche con delle fan. Non credo che abbiamo mai frequentato una fan sfegatata: nessuno che indossasse nostre magliette o altro. Questo ci fa sentire meglio”.

Ovviamente alla base di tutto c’è la promo del nuovo singolo…

Alex e Andrew come Lee Ryan e Duncan James.

Prima dei Chainsmokers c’erano i Blue e anche Lee Ryan e Duncan James hanno condiviso tutto. Lee in passato ha rivelato: “Io e Duncan abbiamo avuto un rapporto insieme con la stessa donna. Abbiamo fatto questa pazzia insieme. A volte mi sento un po’ camp. […] Ho letto le cose che si dicono su noi due. Tra me e Duncan non ci sono mai stati segreti e nemmeno vergogna. Abbiamo condiviso le stesse camere d’hotel e ci siamo raccontati sempre tutto. […]Ho letto accuse insensate su di me. Un membro della nostra band è gay dichiarato da anni ed è il mio migliore amico. Io sono un uomo bisessuale, quindi non mancherei mai di rispetto alla comunità di cui faccio parte“.