Chadia Rodriguez lancia frecciatine a Rose Villain e Anna: “Chi pagano”

Nell’ultima puntata di Real Talk, Chadia Rodriguez dopo aver cantato, ha anche risposto alle domande dei conduttori. La rapper ha svelato le due colleghe anche avrebbe voluto vedere con lei a Real Talk: Anna e Rose Villain. Nemmeno il tempo di dire i due nomi, che è arrivata una shade velenosa.

“Chi vorrei vedere qui con me? Volete due nomi? Vorrei vedere altre donne. Mi vengono in mente sono Anna e Rose Villain. Vediamo se è più una cosa di pagare i tiktoker per usare il proprio suono o è questione di talento. Forse non potevo dirlo questo?! Ma tanto che ca**o me ne frega, venitemi a prendere”.

Con questo caratterino, Chadia Rodriguez sarebbe stata davvero perfetta per il Grande Fratello Vip. La rapper infatti era ad un passo dalla porta rossa, Alfonso Signorini aveva già spoilerato il suo arrivo nella casa pubblicando la foto della sua borsa. Purtroppo all’ultimo minuto le cose sono cambiate e la 25enne non è entrata nella casa (pare per sua volontà).

STREAM FILO SPINATO – CHADIA RODRÍGUEZ TEMAZOOOO pic.twitter.com/3H0fIaetnd — tío stefano (@akastepheneux) March 13, 2024

Chadia Rodriguez: “Autodeterminazione e voglia di abbattere gli stereotipi”.